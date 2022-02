Inter-Milan, le formazioni ufficiali: Kessie trequartista, in attacco Giroud

Ecco le formazioni ufficiali per il derby di Milano. Pioli deve rinunciare a Ibrahimovic, pronto al suo posto Giroud.

È tutto pronto. Manca solo un’ora al fischio d’inizio del 176esimo derby di Milano . Le due squadre sono pronte a scendere in campo per una gara dal sapore estremamente importante. In palio non c’è soltanto la vittoria della stracittadina. La formazione che uscirà vittoriosa dal campo avrà una chance in più per essere la favorita alla conquista dello scudetto. Mancano ancora molte partite al termine della stagione, è vero, ma già da oggi si potranno avere delle risposte importanti.

La squadra data per favorita è la compagine nerazzurra, con ben 67 trionfi alle spalle. Attenzione però al Milan, che può tornare in corsa per la lotta al titolo. I rossoneri tenteranno l’impresa con delle assenze importanti. Non solo Kjaer e Rebic, ma anche Zlatan Ibrahimovic non sarà arruolabile per il derby della Madonnina. Lo svedese è stato fermato da un’infiammazione al tendine d’Achille e in questi giorni ha tentato fino all’ultimo di esserci. Purtroppo dovrà rinunciare ad essere presente in quello che potrebbe essere il suo ultimo derby in carriera.