Inter-Milan: dove vederla in TV e le probabili scelte dei due tecnici

MILANO – Inter-Milan è in programma domenica 9 febbraio alle 20.45, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre). Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Queste le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku. All. Antonio Conte

Milan (4-4-2): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Bennacer, Kessié, Çalhanoglu; Rebic, Ibrahimovic. All. Stefano Pioli