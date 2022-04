Inter-Milan, sconfitta senza appello: i nerazzurri vincono 3 a 0

L'inter batte il Milan per 3-0 e vola in finale di Coppa Italia. Serata storta per i rossoneri di Stefano Pioli

Redazione Il Milanista

Stasera si è giocata la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan. Pronti via ed è subito un derby infuocato. Giro palla favoloso dell'Inter, Darmian crossa al centro e al volo Lautaro Martinez sigla l'1-0 in modo altrettanto favoloso. al 4' il derby è già sbloccato e il Milan deve inseguire. Il diavolo prova subito a reagire e all'11esimo Kessie cerca di sorprendere Handanovic sul proprio palo senza successo. Passano i minuti e il Milan cresce.

Al minuto numero 28 Rafael Leao ben servito da Salelemanekers si incunea in area e con il mancino spara su Handanovic che respinge in angolo. Un minuto dopo è proprio il belga ad andare vicino all'uno a uno: su una respinta dopo un corner Salelemaekers tira a botta sicura ma il portiere sloveno dell'Inter è sempre attento e non si fa sorprendere. A 5 minuti dal termine della prima frazione altra super occasione per il Milan che però non concretizza. Gol sbagliato, gol subito. L'Inter riparte con una sventagliata di Brozovic, Correa imbuca per Lautaro che solo contro Maignan lo scavalca con uno scavetto che si insacca in rete. 2-0 a fine primo tempo e gara in salitissima per il Milan.

Primi minuti di secondo tempo non belli da vedere. Poi il Milan riapre il match, ma il VAR annulla la rete. Poco o nulla fino all'82esimo, minuto in cui l'Inter la chiude definitivamente. Brozovic va sul fondo e indisturbato mette il pallone forte e teso sul secondo palo dove il subentrato Robin Gosens segna un gol dei suoi anticipando tutta la difesa rossonera. 3-0, match chiuso e Inter in finale di Coppa Italia. Serata amara per il Milan di Stefano Pioli. Ora i nerazzurri dovranno aspettare domani sera per capire chi tra la Juventus e la Fiorentina le contenderà il titolo il prossimo 11 maggio allo stadio Olimpico di Roma.