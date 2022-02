Inter-Milan, 10 curiosità sul derby della Madonnina di domani

Ecco dieci curiosità sul derby di domani sera. A comunicarle il Milan con una nota pubblicata sul proprio sito internet

Il Milan ha pubblicato sul proprio sito internet, acmilan.com, le 10 curiosità sul match dei ragazzi di Pioli di domani pomeriggio contro l'Inter

10 CURIOSITÀ SU INTER-MILAN

Le principali statistiche verso il Derby di ritorno

Inter-Milan è tradizionalmente una partita per cuori forti e nei giorni precedenti veicola attese, passione e aspettative. Il countdown è quasi scaduto e domani alle 18.00 si scende in campo. Avviciniamoci al calcio d'inizio con il nostro abituale appuntamento con statistiche e curiosità:

SCONTRI DIRETTI

1- Questa sarà la 17ª sfida tra Inter e Milan disputata a febbraio in Serie A: il 50% di quelle giocate finora è terminato in parità (8/16), con quattro successi per parte.

2- Il Milan ha vinto due delle ultime tre sfide di Serie A contro la squadra capolista a inizio giornata (1P), dopo che aveva trovato la sconfitta in tutte le precedenti sette.

PRECEDENTI IN CASA DELL’INTER

3- Dopo il successo per 2-1 dello scorso campionato, il Milan potrebbe vincere due gare consecutive di Serie A in casa dell'Inter per la prima volta dal 2005 (una serie di sei in quell'occasione).

STATO DI FORMA

4- Il Milan ha segnato 27 gol fuori casa, più di qualsiasi altra squadra in questa Serie A - quella rossonera è inoltre una delle due formazioni, al pari del Sassuolo, ad aver sempre trovato la rete in trasferta nel campionato in corso (11/11 entrambe).

5- I 47 gol realizzati dal Milan in 23 giornate rappresentano un record per i rossoneri a questo punto del campionato dal 2005/06 (48 in quel torneo) - in tutte le 16 occasioni in cui i rossoneri hanno segnato così tanto dopo 23 gare, si sono classificati nelle prime quattro posizioni in classifica a fine stagione.

STATISTICHE GENERALI

6- Inter (53 gol) e Milan (47) hanno i due miglior attacchi di questa Serie A - in particolare quella rossonera (otto) e nerazzurra (sette) sono le due formazioni di questa Serie A che hanno realizzato più reti dopo sequenze su azioni di almeno 10 passaggi.

7- Milan (955) e Inter (940) sono le due squadre che in questo campionato sono rimaste in vantaggio per più minuti - l'Inter è inoltre la formazione che in partite casalinghe è stato sotto nel punteggio per meno tempo (solo 62 minuti).

8- Il Milan è terzo per numero di giocatori differenti mandati in gol in Serie A (15), dietro solo a Inter e Atalanta (16).

FOCUS GIOCATORI

9- Theo Hernández (3938m) è il difensore che ha percorso la maggiore distanza con movimenti palla al piede in questa Serie A: in generale solo Maxime Lopez (5149) e Marcelo Brozović (4101) hanno fatto meglio del terzino francese.

10- Rafael Leão è il giocatore che nella Serie A 2021/22 ha portato a buon fine più dribbling: 54, almeno otto più di qualsiasi altro e almeno 33 più di qualunque giocatore dell'Inter (21, Brozović).