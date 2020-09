Inserimento graduale per Tonali. Ecco il piano di Pioli

MILANO – In molti si aspettavano un minutaggio più ampio per Sandro Tonali, ma così non è stato. Infatti il neo numero 8, sottolinea l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“, deve ancora smaltire il salto dal calcio di provincia a quello di una grande metropoli, ma soprattutto deve ritrovare la condizione per diventare protagonista del centrocampo rossonero. Per questo motivo Pioli ha messo a punto un piano d’inserimento calibrato per l’inserimento negli schemi rossoneri di Sandro Tonali.

CONDIZIONE FISICA – Come già scritto la condizione fisica dell’ex Brescia è in ritardo rispetto ai suoi compagni: per questo motivo Tonali, secondo le indicazioni di Stefano Pioli, si alterna tra allenamenti individuali e fisici e a sessioni con il gruppo per recuperare la condizione fisica, fondamentale per il dispendioso calcio del Milan. E non bisogna dimenticare che in estate il ragazzo è stato costretto a un lungo isolamento domiciliare che non ha permesso al giovane di allenarsi al meglio.

MINUTAGGIO – Grazie all’affidabilità (soprattutto fisica) dimostrata da Bennacer e Kessiè, il Milan può permettersi di far inserire il ragazzo di Lodi gradualmente. Infatti la strategia di Pioli prevede l’inserimento graduale di Tonali: dallo Shamrock al match contro il Bologna il minutaggio si è alzato: pochi minuti nel preliminare, quasi un quarto d’ora in campionato e domani potrebbe giocare per 20-25 minuti.