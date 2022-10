Verso Chelsea-Milan, gli inglesi sorridono: tornano due infortunati

Arrivano buone notizie per gli inglesi in vista della sfida di mercoledì sera contro il Milan. Tornano due giocatori.

Redazione Il Milanista

Il Milan si prepara all’importantissima sfida di mercoledì sera. I rossoneri scenderanno in campo allo Stamford Bridge per affrontare il Chelsea nella terza giornata di Champions League. I Campioni d’Italia sperano di continuare la buona scia intrapresa in Europa. I meneghini si trovano infatti al primo posto in classifica con 4 punti, mentre gli inglesi sono ultimi con un solo punto. Per la partita europea però non arrivano buone notizie per mister Pioli. L’allenatore dovrà fare a meno di Davide Calabria e di Simone Kjaer, usciti per infortunio nel corso della scorsa partita di campionato.

Gli esami strumentali effettuati oggi sul capitano rossonero hanno riscontrato una lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra. Come riferito da Sky Sport, il giocatore dovrà stare fuori per tre mesi. Al danese invece è stata riscontrata una lesione di basso grado del bicipite femorale destro e le sue condizioni verranno riesaminate tra una settimana. La sensazione è che dovrà restare ai box per i prossimi 15 giorni. I due giocatori si aggiungono alla lunga lista di infortunati. Oltre alle assenze di Florenzi, Maignan, Theo Hernandez e Ibrahimovic, non ci sarà nemmeno Junior Messias. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma quasi sicuramente non partirà per Londra.

Sorride invece il Chelsea, che torna ad avere a disposizione N’Golo Kante e Marc Cucurella. Il centrocampista è out dal 13 agosto, ma ora sembra aver risolto i suoi problemi e potrebbe essere convocato per la sfida di mercoledì. Così come dovrebbe tornare a disposizione il giocatore acquistato questa estate per 60 milioni di euro.