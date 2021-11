Milan, Rebic- ecco l’esito degli esami, scopriamo i tempi di recupero

In casa Milan giungono ancora brutte notizie. L'esterno d'attacco Ante Rebic sarà indisponibile per i prossimi match

Redazione Il Milanista

Ancora brutte notizie in casa Milan, i rossoneri oltre ad essere usciti sconfitti dal Franchi devono stringere i denti per un'altra notizia. E' arrivato l'esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto Ante Rebic, il quale sarà costretto ai box per qualche settimana. I medici confermano la lesione al bicipite femorale della coscia destra. Ci sarà una nuova valutazione tra una decina di giorni. Ma il croato salterà sicuramente il match in trasferta di mercoledì sera di Champions League contro l'Atletico Madrid. Salterà inoltre la prossima partita di Serie A contro il Sassuolo a San Siro e la sfida del Marassi contro il Genoa di Shevchenko. L'esterno d'attacco potrebbe tornare a disposizione del mister Stefano Pioli nella 16esima giornata di campionato, sempre se tutto dovesse procedere nella giusta direzione.

Il tecnico rossonero dovrà inventarsi nuove soluzioni offensive. Poichè il lusitano Rafael Leao non è in piena forma fisica, a causa dei tanti appuntamenti ravvicinati. Anche nella gare di ieri sera al Franchi, il portoghese ha avuto dei problemi muscolari, con crampi che l'hanno messo in difficoltà nella parte finale della partita contro i viola. Il Milan perde un'attaccante dalla grande personalità, il quale ha dimostrato di essere una risorsa in più dei rossoneri ,in grado di stravolgere completamente l'andamento delle partite.

Novità di oggi anche su Fikayo Tomori il quale ha un problema all'anca che verrà valutato nei prossimi giorni. Il difensore inglese è in dubbio per la gara di Champions League di mercoledì, ma sicuramente ci sarà per la prossima di campionato con il Sassuolo.