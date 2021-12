Infortunio Kjaer, le reazioni social dei compagni. E non solo…

Dopo la notizia dello stop di 6 mesi di Kjaer, i giocatori del Milan hanno voluto esprimere la loro vicinanza al compagno di squadra.

La notizia era nell'aria. Simon Kjaer sarà costretto a stare fuori per i prossimi 6 mesi. Lo ha comunicato ufficialmente ieri il Milan sul proprio sito. Ricordiamo come il difensore danese ha rimediato la rottura del legamento del ginocchio sinistro nella sfida di mercoledì sera al Ferraris e ha subito un'operazione chirurgica, perfettamente riuscita, nella giornata di ieri. Brutte notizie per Pioli che dovrà fare a meno di uno dei leader della squadra, oltre che di un giocatore fondamentale del reparto difensivo, probabilmente per il resto della stagione. Dopo la notizia, i rossoneri hanno espresso sui social la loro vicinanza al proprio compagno di squadra.