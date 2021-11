INFORTUNI MILAN | Un disastro: ma per il Napoli un sogno può avverarsi

La notizia di questa mattina ha fatto sobbalzare, ancora una volta, i tifosi rossoneri. Si allarga infatti la lista degli indisponibili dopo il problema fisico accusato da Fikayo Tomori che impedirà al centrale inglese di giocare a Firenze. Mister Pioli, oltre al difensore, dovrà fare a meno di altri titolarissimi, come il portiere MikeMaignan e il terzino DavideCalabria. Out pure AnteRebic, altro pilastro della squadra rossonera. Fuori dai convocati, infine, Conti, Castillejo e Maldini, per un totale di ben otto giocatori.Facciamo il punto sulle principali assenze ed i rispettivi tempi di recupero.