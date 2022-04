Ibra altri 10 giorni di stop, si rivedono Rebic e Castillejo

Lo svedese si ferma di nuovo, si rivedono Rebic e Castillejo. Florenzi e Kjaer a piccoli passi verso il recupero.

Redazione Il Milanista

Il Milan si allena intensamente per la gara di venerdì contro il Genoa. La squadra di Pioli deve sbloccarsi e cancellare il doppio zero a zero contro Bologna e Torino, due pareggi che somigliano molto a una sconfitta in questo momento della stagione. Facciamo il punto sugli infortunati in casa Milan. La partita di Torino aveva visto un Milan in emergenza con 7 giocatori indisponibili. Nella sfida coi granata Giroud era l'unica punta a disposizione di Pioli, costretto a convocare Marko Latezic dalla primavera all'ultimo minuto. Sia Ibra che Rebic sono stati out a Torino e oggi le novità sugli infortuni fanno sorridere in parte i tifosi rossoneri.

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora recuperato e sarà indisponibile per altri 10 giorni. L'attaccante svedese salterà Milan-Genoa e Milan-Lazio in campionato e anche il derby di Coppa Italia, tre gare importanti per il finale di stagione. Lo svedese ha avuto molti problemi fisici in questa stagione e sta mancando il suo contributo. Sarebbe fondamentale per il Milan recuperarlo al meglio per il finale di stagione; tanto può passare anche dai suoi gol.

Buone notizie invece per quanto riguarda Ante Rebic. Il calciatore croato è stato recuperato e sarà disponibile per la sfida di venerdì contro il Genoa. Un recupero importante per Stefano Pioli che lo ha schierato nell'ultima sfida casalinga contro il Bologna e da subentrato ha dato un buon contributo. Ora serve il contributo di tutti, specialmente in attacco dove il Milan sta riscontrando tante difficoltà. E il numero 12 rossonero può essere un'arma in più per la sfida contro il Grifone. Stesso discorso anche per Samu Castillejo che è tornato in gruppo ad allenarsi e sarà disponibile per la sfida di venerdì-

Alessandro Florenzi scalpita per accorciare i tempi di recupero dall'operazione al ginocchio sinistro. Il terzino romano si era operato dopo il colpo ricevuto nella sfida contro il Bologna ma sarà difficile vederlo di nuovo in campo prima di maggio. Altra buona notizia per Stefano Pioli è che si rivede in gruppo nell'allenamento di oggi anche Simon Kjaer. Il centrale è tornato in pianta stabile a Milano e sta svolgendo un lavoro personalizzato al centro di Milanello. Tutto procede secondo i tempi previsti per il recupero del centrale danese.