Milan, situazione infortuni in vista del match contro la Fiorentina

In casa Milan c'è preoccupazione per le condizioni di Davide Calabria, il quale ha subito un'infortunio muscolare con la nazionale azzurra.

Il tecnico dei diavoli può puntare su Alessandro Florenzi per la partita di Sabato a Firenze. L'ex terzino giallorosso è tornato a disposizione della squadra già dalla scorsa settimana, lasciandosi alle spalle l'operazione effettuata. Florenzi vuole rimettersi in gioco, per lasciare dietro le spalle l'avvio di stagione macchiato dai tanti stop. Per il mister Pioli però, c'è anche un'altra alternativa in quel ruolo. Infatti Kalulu sta dando buoni segnali e anche lui potrebbe essere preso in considerazione.

Buone notizie a Milanello, il brasiliano Junior Messias, sta bene ed è pronto a scendere in campo. E' ora di conferme per il trequartista ex Crotone, il quale è stato voluto tantissimo da Stefano Pioli. Il ragazzo dovrà dimostrare tutte le sue qualità per ripagare l'entusiasmo dei tifosi che circola sul suo nome. Per il Milan sarà un mese intenso, con i rossoneri chiamati a disputare ben nove partite. Ci sarà quindi l'occasione per tutti di dimostrare il loro valore, e per convincere la società a non intervenire sul mercato di gennaio.