Infantino: “Gare che intasano il calendario, pronti a riformare il calcio”

Le parole del Presidente della FIFA, Gianni Infantino, a proposito della calendarizzazione di sfide nazionali ed innternazioali.

Gianni Infantino , Presidente della FIFA, solleva il problema delle troppe partite internazionale di scarso interesse che intasano il calendario calcistico, che è già saturo. Infantino ha dichiarato: “Lo stato attuale del calendario internazionale ci mostra che abbiamo raggiunto dei limiti. Il periodo attualmente riservato alle gare delle nazionali, in questa fase particolare e con difficoltà esacerbate dal Covid ci fa capire quanto sia difficile oggi per i giocatori viaggiare da un paese all'altro e da un continente all'altro. Tutto ciò non va bene, non fa bene alla salute dei giocatori, non fa bene alle competizioni . Ci sono troppe gare prive di significato. Dobbiamo cercare di vedere cos'altro si possa fare di significativo. Ci serve un sistema più semplice, chiaro e comprensibile per tutti. Che definisca in modo chiaro quando si debbano giocare le gare delle nazionali e quelle dei club. Nell'interesse di tutti”.

CEFERIN SULL'IPOTESI DEL MONDIALE OGNI 2 ANNI -. Possiamo anche decidere di non giocare. Per quanto ne so, anche i sudamericani sono sulla stessa linea. Quindi buona fortuna con un Mondiale del genere. Penso che non accadrà mai perché è contrario ai principi fondamentali del calcio. Giocare ogni estate un torneo di un mese, per i giocatori sarebbe massacrante. Se è ogni due anni si scontra con i Mondiali femminili e con il torneo olimpico di calcio. Il valore del Mondiale è grande proprio perché si gioca ogni quattro anni, lo aspetti, è come le Olimpiadi, è un grande evento. Non vedo le nostre Federazioni supportarlo. Spero che tornino in sé, perché non ne vedo il senso. Non hanno chiamato e non ho ricevuto una lettera o altro. L'ho solo letto sui media.