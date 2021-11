Milan, Dzeko era praticamente rossonero: i dettagli della trattativa

Secondo un'indiscrezione nel 2009, l'ex Ds del Milan Adriano Galliani, aveva trovato un'accordo con il club tedesco per portare Dzeko a Milano

Negli ultimi giorni circola la notizia di un vecchio interessamento del Milan per Edin Dzeko. Secondo quanto riportato dal Corriere Dello Sport, il bosniaco dopo un lungo corteggiamento del Ds milanista Adriano Galliani, firmò un contratto preliminare con i diavoli. Era il 2009 e Dzeko era campione di Germania con il Wolfsburg. Proprio il club tedesco però si oppose alla cessione del "Cigno di Sarejevo". Il Wolfsburg neo-campione non voleva privarsi di un tassello fondamentale come l'attaccante bosniaco. Con la maglia tedesca Edin segnò 67 reti in 111 partite disputate. A fine 2011 l'attaccante bosniaco passò al Manchester City vincendo due Premier League. Successivamente si trasferì all' As Roma. Con la maglia giallorossa raggiunse il massimo splendore. Infatti nella stagione 2016-2017 vinse il premio di capocannoniere di Serie A con 29 reti. A Roma riuscì anche a pareggiare con 8 goal il record di marcature in Europa League ,detenuto da Giuliano.