In Inghilterra sono sicuri: presto la rivoluzione della Champions

MILANO – Telegraph e Times sono sicuri: la Champions League potrebbe cambiare e rinnovarsi per accontentare i broadcaster e allontanare la minaccia di una Superlega. Il nuovo format, che entrerebbe in vigore nel 2024, prevede 36 squadre e l’abolizione dei gironi. Nella prima fase ogni club dovrebbe giocare 10 partite , 5 in casa e 5 in trasferta, con altrettanti avversari diversi. Le migliori sedici sarebbero così qualificate agli ottavi mentre le altre retrocederebbero in Europa League. Gli accoppiamenti per gli ottavi sarebbero incrociati: la prima con la sedicesima, la seconda con la quindicesima e così via. Lo scopo di questa rivoluzione è quella di offrire più partite ma soprattutto di allontare la minaccia della sempre più temuta Superlega. Nelle prossime settimane la Uefa sottoporrà l’idea ai molti stakeholders come l’ECA, l’European Club Association.