In classifica il Milan si rilancia, mai come adesso una vittoria vale 4 punti

L'aggiornamento sulla classifica e le parole di Fabio Capello dopo la vittoria di ieri del Milan contro la Juventus.

MILANO - Il Milan distrugge la Juventus e si porta a +3 dai bianconeri. Contro la Juventus decidono Diaz, Rebic e Tomori, per un 3-0 che non lascia spazio a repliche. E pazienza se Kessie sbaglia un calcio di rigore che avrebbe potuto indirizzare la partita con largo anticipo. Scontro diretto per la Champions vinto insomma alla grandissima, tre punti che pesano come un macigno che lanciano il Milan in classifica a 72 punti. La corsa Champions prosegue, adesso con ritrovato ottimismo. Questa la classifica quando mancano ormai solo tre partite alla fine. Il Milan dovrà giocare ancora con Torino, Cagliari e Atalanta. Negli studi di Sky Sport, FabioCapello ha analizzato Juventus-Milan. Ecco il suo pensiero: "Oggi è sembrata la Juve di Udine. Senza idee, con il Milan che ha fatto tranquillamente la sua parte. Juve senza aggressività ed è andata avanti solo con il pressing. Entrambe le squadre hanno sbagliato tanti passaggi e Donnarumma ha fatto una parata".