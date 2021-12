Gli impegni delle prime 4 in classifica fino a Natale

Classifica rivoluzionata. Davanti a tutti ora c'è il Milan. Vediamo i prossimi impegni delle prime 4 in classifica, racchiuse in 4 punti.

Redazione Il Milanista

E' iniziata ieri la 16a giornata di Serie A. Ad aprire il turno è stato il Milan, che ha ottenuto una vittoria dominante per 2-0 a San Siro contro la Salernitana, sempre più ultima in classifica. Nella gara delle 18 all'Olimpico, i cugini nerazzurri hanno chiuso la partita nel primo tempo, battendo la squadra di Mourinho per 3-0. Nel big match delle 20:45, i bergamaschi hanno avuto la meglio sulla squadra di Luciano Spalletti, imponendosi al Diego Armando Maradona per 3-2. Classifica rivoluzionata, con quattro squadre in 4 punti. A comandare ora c'è il Milan, con un punto di vantaggio sugli uomini di Inzaghi. In terza posizione ci sono i partenopei, che avevano iniziato la giornata da capolista e ora si trovano a meno 2 dai rossoneri. Quarto posto per una spumeggiante Dea, a meno 4 dalla vetta.

Mancano tre partite di campionato prima della sosta natalizia. Prima dello scontro diretto del 19 dicembre a San Siro con il Napoli, il Milan affronterà sabato sera in trasferta l'Udinese. Chiuderà il proprio girone d'andata il 22 dicembre ad Empoli, cercando di laurearsi campione d'inverno. I nerazzurri, sulla carta, hanno il calendario più facile, dovendo affrontare in casa Cagliari e Torino. In mezzo la gara di Salerno. Per gli uomini di Spalletti domenica prossima arriverà al Maradona l'Empoli, prima della sfida contro i rossoneri. L'ultima prima della sosta li vedrà impegnati in casa con lo Spezia. La Dea, invece, giocherà prima sul campo del Verona, poi in casa contro la squadra di Mourinho, e nell'ultima andrà al Ferraris contro il Genoa.

Da non dimenticare gli impegni europei in programma la prossima settimana. Il Milan riceverà martedì a San Siro il Liverpool per cercare di raggiungere una complicata, ma non impossibile, qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Sempre martedì, i nerazzurri, già certi di un posto agli ottavi, si giocheranno la prima posizione nel girone nello scontro diretto con il Real Madrid, sul campo dei Blancos. Mercoledì sera sarà la volta della Dea, impegnata in casa contro il Villareal. Solo con una vittoria la squadra di Gasperini raggiungerebbe gli ottavi. Giovedì i partenopei saranno impegnati al Maradona contro il Leicester in Europa League. Una vittoria garantirebbe la sicurezza di arrivare alla fase ad eliminazione diretta.