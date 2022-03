Serena: “Leao uomo scudetto, ha ampi margini di miglioramento”

Aldo Serena a La Gazzetta dello Sport parla di Milan e della corsa scudetto. FAVORITA SCUDETTO – «In questo momento dico Milan e non solo per il vantaggio dei punti in classifica ma perché ultimamente ha dimostrato di saper vincere...

Redazione Il Milanista

Aldo Serena a La Gazzetta dello Sport parla di Milan e della corsa scudetto.

FAVORITA SCUDETTO – «In questo momento dico Milan e non solo per il vantaggio dei punti in classifica ma perché ultimamente ha dimostrato di saper vincere anche le partite sporche, risicate. Significa che hanno la convinzione giusta».

UOMO SCUDETTO – «L’uomo determinante in questa fase della stagione può essere Leao, ovviamente un milanista. Ha un verve superiore agli altri, e margini di miglioramento ancora inesplorati. Potenzialmente può risolvere qualsiasi partita, costruendo occasioni per sé o per i compagni: commette ancora qualche errore nelle scelte, ma ha qualità abbinata a velocità, può creare la superiorità numerica, mettere in condizioni di difficoltà ogni avversario. Per Pioli potrà essere determinante per sbloccare l’equilibrio».

VOLATA – «La lotta scudetto sarà combattuta fino alla fine, non vedo una squadra, neppure il Milan, capace di staccare le altre. Anche perché il Napoli resta lì, agganciato alla vetta. Non sarà una corsa solitaria, ma una battaglia sportiva avvincente fino all’ultima giornata».

SULLA CORSA SCUDETTO E' INTERVENUTO ANCHE IMPALLOMENI

L’ex calciatore Stefano Impallomeni è intervenuto a TMW Radio parlando della lotta scudetto in Serie A. Le sue parole:

«Per il Milan la partita contro il Bologna non è decisiva ma quasi. Il Napoli va a Bergamo senza Osimhen, Rhamani e Di Lorenzo perciò avrà una partita davvero complicata. L’Inter, se non ci riesce a vincere a Torino, rischia davvero di andare lontano»