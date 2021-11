Il Milan sfida Shevchenko (e il Genoa) per il centrocampista

Il Milan è pronto a sfidare il Genoa dell'ex bomber Shevchenko per il centrocampista classe '95. Ecco le ultime

Redazione Il Milanista

Appena 10 giorni fa, il 29 ottobre, l'agente del centrocampista atalantino Aleksei Miranchuk parlò del suo assistito, dicendo “Alla fine di novembre mi incontrerò con l’Atalanta, con la dirigenza e con Percassi per capire quali sono gli scenari”. Il calciatore russo 26enne è molto scontento della sua avventura alla corte di Gasperini. Un'infelicità nata soprattutto per il non impiego dell'ex allenatore del Genoa nelle ultime tre partite: 0 minuti.

Un bassissimo minutaggio che non rende felice neppure il c.t. della Russia che, negli ultimi giorni, si è lamentato. Dunque il suo futuro è in ballo, ma potrebbe essere ancora in Italia. Una scelta figlia del Decreto Crescita e dei vantaggi economici che ne comporta.

L'addio del russo libererebbe un posto da extracomunitario all'Atalanta in vista del mercato estivo. Ma ora l'obiettivo del club di Percassi è quello di cedere, anche in prestito, il classe '95

Su Miranchuk è forte l'interesse di tantissimi club come il Genoa dell'ex numero 7 rossonero Andriy Shevchenko o il Torino di Ivan Juric in cerca di un secondo trequartista. E anche il Sassuolo lo valuta qualora dovesse partire uno tra Berardi e Boga.

Ma a questi club si aggiunge anche il Milan. I rossoneri infatti in estate ci avevano provato seriamente durante l'ultima finestra di mercato, ma alla fine decisero di puntare su Junior Messias, Il brasiliano ex Crotone ha però deluso, anche per i molti infortuni che lo hanno condizionato in stagione.

E a gennaio non è escluso che il duo mercato rossonero non proverà nuovamente a regalare a Stefano Pioli il talento russo.

Miranchuk sarebbe un'alternativa di primissimo livello al trequartista titolare della formazione rossonero, Brahim Diaz. In oltre l'arrivo del classe '95 offrirebbe al tecnico un'opzione maggiore a Pioli al Maldini e Massara proveranno a piazzare il colpo. Shevchenko permettendo.