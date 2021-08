Ilicic, il Milan ci prova! Ecco cifre e come può inserirsi nel 4-2-3-1 di Pioli

Le ultime novità sul futuro di Josip Ilicic, esterno offensivo e trequartista dell'Atalanta che interessa molto al Milan.

Sul taccuino del Milan, alla voce “trequartisti”, c’è anche JosipIlicic. Come riporta il quotidiano Tuttosport, i rossoneri sono sempre interessati allo sloveno, ma non alle condizioni attuali dell’Atalanta. In settimana su di lui si è espresso il suo tecnico, GiampieroGasperini. Queste sono state le sue dicchiarazioni: "Ilicic vediamo. A fine stagione ha manifestato chiaramente la voglia di farenuoveesperienze e trovare nuove emozioni. Ma ha fatto bene la preparazione, è la prima volta che lo vedo con qualche chilo in più. È indice di ottima salute, non ha saltato un minuto di allenamento e non ha mai imprecato su niente, non è mai successo da quando sono qua (ride, ndr). Secondo me si sta preparando per trovare una squadra che gli dia la possibilità di fare ancora qualche cosa di importante, ha ancora i mezzi per poterlo fare".