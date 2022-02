Ilicic ricorda Zamparini, Dybala lo segue: quanti messaggi per lui!

Quanti messaggi per Zamparini. I suoi ex calciatori e molti addetti ai lavori lo ricordano con dei messaggi

Tanti, tantissimi i messaggi per la morte di Maurizio Zamparini. Un suo ex calciatore come Josip Ilicic ha postato una foto sul suo profilo social Instagram con rappresentato Maurizio Zamparini e con scritto “R.I.P.”. Paulo Dybala ha invece scritto sul proprio profilo Instagram: “Sei stato Il primo a credere in me, sono arrivato in Italia che ero un bambino e con la tua famiglia mi hai accolto come se fosse casa mia. Presidente, mi hai aperto le porta di una città bellissima dove ho conosciuto tanta gente bella e dove ho avuto tanti e grandi amici. Mi hai dato la possibilità di continuare la mia carriera dove ho voluto, sempre con il massimo rispetto e sempre pensando al mio bene. Per questo e per tante altre cose ti sarò sempre grato, non ti dimenticherò mai Presidente. Grazie mille, di tutto. Il tuo Picciriddu”. Queste le toccanti parole di Paulo Dybala.