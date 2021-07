Il rinnovo di Kessié si avvicina: terminato il primo incontro a casa Milan

L'agente dell'ivoriano è a Milano per definire il nuovo accordo che confermerà il legame tra centrocampista e rossoneri

Redazione Il Milanista

Il Milan continua a lavorare senza sosta al suo futuro. Mister Stefano Pioli ha bisogno di rinforzi e di certezze in vista della prossima stagione: in particolare ai rossoneri servirebbe un nuovo trequartista e qualche innesto sulla mediana.

Ma soprattutto, i diavoli hanno bisogno di novità sul rinnovo di Frank Kessié. Dopo il prolungamento di contratto di Calabria, il riscatto di Tomori e Tonali, Maldini e Massara dovranno obbligatoriamente sistemare la questione legata all'ivoriano per non rischiare di perderlo a zero la prossima estate.

Il Presidente vuole il Milan

Dopo aver visto partire Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu da svincolati, i dirigenti del Milan non vogliono ripetere lo stesso errore con il centrocampista africano; tanto che sembrano pronti ad assecondare le esose richieste del loro numero 79, anche se per accontentarlo sarà necessario sforare il budget.

Insomma, i diavoli vogliono continuare con Frank Kessié, al punto che in questi giorni stanno già dialogando col suo agente per risolvere la questione al più presto: infatti, oggi, George Atangana ha raggiunto Casa Milan, per il primo incontro con i rossoneri.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il faccia a faccia, dove era presente Frederic Massara, si è concluso da pochi minuti. La volontà dei rossoneri e del giocatore è quella di andare avanti insieme e nelle prossime ore capiremo se sono stati fatti passi avanti nella trattativa per il rinnovo dell'ivoriano attualmente a Tokyo per l'Olimpiade.

Le parole di Kessié

La firma slitta ancora di qualche giorno, ma non bisogna allarmarsi. Il centrocampista vuole il Milan; ma la sua Costa D'Avorio va sorprendentemente avanti nei giochi del Sol Levante e lo tiene ancora impegnato nella corsa, lontano dall'Italia.

Per stemperare l'attesa, l'ivoriano si è sbottonato un po', confessando a Gazzetta di aver già deciso in merito al suo futuro: "Non voglio andare via dal Milan, anzi, voglio restare per sempre". Nessun braccio di ferro tra le parti ma solo la volontà di continuare insieme. Nel frattempo si aggiorna il borsino di mercato del Milan: nel mirino 15 nomi, di cui almeno 3 vicinissimi (tutte le percentuali)<<<