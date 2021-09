Il report dell’allenamento: si prepara la sfida alla Lazio

Vi raccontiamo cosa succede a Milanello ed i prossimi programmi rossoneri nell'attesa del ritorno in campo contro la Lazio.

Redazione Il Milanista

Sabato di allenamento per i rossoneri di Stefano Pioli, deficitati nel numero dalle tante assenze causa sosta per le Nazionali. Nel programma di giornata una partitella con la formazione di Mister Giunti. Ultimo allenamento settimanale questa mattina a Milanello per i rossoneri di Mister Pioli che, come di consueto, si sono ritrovati per colazione prima di scendere negli spogliatoi. Dopo l'attivazione muscolare svolta in palestra il gruppo è uscito sul campo centrale dove, dopo aver ultimato il riscaldamento con un serie di torelli, ha disputato una partitella di allenamento con la formazione Primavera in due tempi da 25 minuti.

DOMENICA 5 SETTEMBRE E LUNEDì 6 SETTEMBRE - Il programma prevede due giorni di riposo, la ripresa degli allenamenti è prevista per martedì 7 settembre con un allenamento pomeridiano.

PARTITA DOPO PARTITA, LA STRADA VERSO LA LAZIO - Dopo la domenica libera, anche il lunedì sarà di riposo per i calciatori del Milan non convocati nelle rispettive nazionali; oggi, infatti, non ci sarà alcuna sessione di allenamento a Milanello. La ripresa è fissata per domani, quando si inizierà a preparare la partita contro la Lazio. Lazio che subisce un duro colpo verso la sfida ai rossoneri. Nella giornata odierna Manuel Lazzari sosterrà nuovi esami nella clinica di riferimento del club biancoceleste; con ogni probabilità, l'infortunio subito nell'ultima giornata di campionato non gli permetterà di scendere in campo domenica contro il Milan. Al suo posto è pronto Marusic.

UNA DIFESA IN NAZIONALE, CON L'ATTESA PER ROMAGNOLI: L'APPROFONDIMENTO DI ACMILAN.COM - "A giugno, poco prima dell'inizio degli Europei, il nazionale croato Ante Rebić, che attendeva di misurarsi con gli inglesi nel girone di qualificazione, si era detto "sorpreso" della mancata convocazione di FikayoTomori per la Nazionale dei Tre Leoni. Si vedrà in futuro con Fik che sa come far bene nel Milan sia il viatico giusto per entrare nella lista dell'Inghilterra, così come la speranza dei tifosi rossoneri è che anche AlessioRomagnoli sia presente in futuro nelle convocazioni del nostro Paese.

Ma, per il resto, la difesa rossonera è notevolmente e opportunamente rappresentata in queste settimane di sosta dei campionati per le gare delle varie Nazionali. DavideCalabria ha meritatamente ottenuto la chiamata azzurra, dopo tanti miglioramenti, dove ritrova AlessandroFlorenzi. Una soddisfazione per lui e anche per l'altro esterno difensivo rossonero, TheoHernández, che ha ottenuto l'ambito riconoscimento da parte del ct Didier Deschamps nella Nazionale dei Bleus.

Fermo restando che lo status di SimonKjær è consacrato nel cuore della Nazionale danese, oltre a 3 difensori su 4 selezionati, il Milan vanta anche la permanenza di MikeMaignan nella rosa dei portieri della Nazionale francese e il gran gol di Pierre Kalulu fatto con la maglia Under 21 della selezione giovanile transalpina. Anche Ballo-Touré fa parte della Nazionale senegalese"