Milan, ecco il regalo scudetto per mister Pioli! Le ultime

Il Milan pianifica il mercato di gennaio ed è pronto a portare un gioiello nella rosa attuale. Ecco il regalo pensato per mister Pioli.

Il Milanha concluso il girone d’andata nel migliore dei modi. Secondo posto in classifica e 42 punti per i rossoneri, che hanno scavalcato i partenopei. La vetta dista soltanto 4 punti e il sogno scudetto resta sempre accessibile. Ora gli uomini di Piolihanno la sosta natalizia per riposarsi e per ricaricare le batterie in vista del girone di ritorno. A gennaio inizierà anche il calciomercato, con la società chiamata ad apportare delle modifiche alla rosa attuale.