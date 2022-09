Milan, si inizia a pensare al futuro: ecco il piano di Maldini e Massara

Il Milan sta decisamente tornando ad alti livelli. Dopo la vittoria dello scudetto dello scorso anno, ora i rossoneri vogliono provare a ripetersi anche in questa stagione. Vincendo il titolo per il secondo anno di fila, i diavoli arriverebbero a possedere venti tricolori in totale. Tuttavia questo non è il solo obiettivo dei Campioni d’Italia, che hanno in programma di fare bene anche in Champions League. Per i meneghini vi sono ampie opportunità di superare la fase a gironi e dimostrare tutto il loro valore contro le altre squadre europee.

Il profilo maggiormente seguito e monitorato dalla società è quello di Pedro del Flamengo. Il giocatore classe 1997 ha collezionato 12 gol in altrettante presenze nel corso di questa stagione di Copa Libertadores. Inoltre ha messo a segno 14 gol nella Serie A brasiliana e si trova attualmente in testa alla classifica dei marcatori. Pedro è una vecchia conoscenza del calcio italiano, poiché nel 2019 ha giocato nella Fiorentina di Montella. Tuttavia presso i viola non riuscì a ritagliarsi uno spazio e decise di andar via. Il Milan pensa proprio a lui come rinforzo per l’attacco, anche se deve sfidare l’interesse dei Leeds, del Siviglia e del Wolverhampton. I rossoneri però vogliono fare sul serio per il giovane, diventato in patria una vera macchina da gol.