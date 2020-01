Il papà di Caldara: “Al Milan si è allenato bene, perché non provarlo?!”

Caldara, parla il padre

MILANO – Il papà di Mattia Caldara, ex difensore del Milan passato all’Atalanta, si è così espresso a Tuttosport: “Sono emozionato e stupito. Non mi aspettavo giocasse così tanti minuti e bene. Mattia era teso, a Firenze ha sentito tanta pressione perché ha un carattere che lo porta sempre a sentirsi sotto esame, ma ha una voglia incredibile. Si sente bene come ultimamente al Milan. Coi rossoneri però ha giocato 3 volte con la Primavera ma non ha mai avuto la possibilità di tornare con la prima squadra. Si è sempre allenato bene, perché non provarlo? Pazienza, ormai è acqua passata”.

SUL RITORNO A BERGAMO: “La prima cosa che mi ha detto è stata: papà, sono felice e sereno. Sentire queste parole è qualcosa di davvero emozionante. L’accelerata c’è stata dopo Atalanta-Milan, quando Pioli ha fatto scaldare Gabbia. Mattia ha chiesto al procuratore di fare in fretta. Con Romagnoli, Conti e Calabria il rapporto è ottimo, ma ormai era ora di cambiare. Io speravo almeno da 5 mesi in una soluzione come questa…”.

SULLA NAZIONALE: “Lui ci crede tantissimo e dai segnali che abbiamo il ct Mancini lo tiene d’occhio e stravede per lui. Sono convinto che se ritrova continuità qui all’Atalanta si possa riaprire molto bene questo discorso. Chiaramente anche la Champions ha influito nella sua decisione”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live