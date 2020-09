Il Milan vuole valorizzare Pobega: scelto il suo futuro

MILANO – Dopo una stagione esaltante con la maglia del Pordenone, il Milan ha voluto premiare Tommaso Pobega con il rinnovo del contratto fino al 2025. In Serie B, con la maglia dei Ramarri, il centrocampista ha messo a referto 6 gol e 3 assist: un bottino importantissimo per un classe ’99. Il Milan crede nelle potenzialità del ragazzo, tanto che nelle amichevoli estive il tecnico Pioli lo ha promosso a pieni voti. Ma secondo quanto riportato da “Calciomercato.com” il futuro del triestino sembra essere lontano da Milanello.

FUTURO IN SERIE A? – Maldini, infatti, vorrebbe mandare il giovane Pobega nuovamente in prestito per fargli continuare la sua crescita. Su di lui è forte l’interesse del Lecce, ma la dirigenza rossonera vorrebbe una squadra che giochi in Serie A, tenendo conto anche dei passati interessamenti di Crotone, Genoa e Verona. Quel che è certo è che il futuro di Pobega verrà scritto nei prossimi giorni.