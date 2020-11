Il Milan torna fra le grandi: 5 vittorie nelle prime 6 giornate

MILANO – Il Milan sta tornando grande. Pioli ha portato a casa 5 vittorie nelle prime 6 giornate di serie A. Numeri e precedenti fanno sognare i tifosi. Una partenza così ci fu solo nel 1995-96 e nel 2003-04, quando sulla pannchina rossonera sedevano rispettivamente Fabio Capello e Carlo Ancelotti.. Il tricolore poteva sembrare un sogno impossibile prima dell’inizio del campionato, quando già conquistare un posto valido per tornare in Champions veniva visto come un obiettivo ambizioso, ma ora i tifosi rossoneri, complici anche le non perfette situazioni delle dirette rivali, vogliono provare a sognare.