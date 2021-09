Il Milan torna a San Siro per affrontare il Venezia: che offerte!

In vista del match di domani sera contro il Venezia, il Milan ha presentato alcune offerte

Dopo le due trasferte, tra Champions League e Serie A, il Milan torna a giocare tra le mura amiche di San Siro dove affronterà il Venezia di Zanetti. Contro i lagunari sarà l'ultima volta per vedere la formazione di Pioli in casa, almeno in campionato, fino alla pausa per le Nazionali. E in vista della partita di domani sera il club di via Aldo Rossi ha organizzato delle iniziative pubblicate sul sito acmilan.com

MILAN-VENEZIA: SAN SIRO TORNA AD ACCOGLIERE I ROSSONERI

L'ultima occasione per vedere la Serie A a San Siro prima della sosta di ottobre, prezzo speciale per gli U16

A poche ore dal pareggio allo Stadium contro la Juventus, mercoledì 22 settembre alle 20.45 San Siro torna ad accogliere il Milan di Stefano Pioli nel turno infrasettimanale contro il Venezia, sfida valevole per la 5° giornata di Serie A.

Dopo gli oltre 68mila cuori rossoneri che hanno accompagnato la squadra nei primi 180 minuti della stagione a San Siro contro Cagliari e Lazio, lo stadio è pronto ad ospitare i tifosi milanisti per una gara di campionato per l’ultima volta nel mese di settembre. Inoltre, Milan-Venezia, insieme all’esordio casalingo in Champions League contro l’Atletico Madrid - in programma martedì 28 settembre e per la quale prosegue la vendita libera -, è una delle ultime occasioni per vedere all’opera i rossoneri prima del rientro in campo dopo la sosta nazionali di ottobre, il prossimo 16 ottobre contro l’Hellas Verona.

I biglietti per Milan-Venezia sono ancora disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan. Gli Under 16 potranno usufruire di un prezzo speciale di 12€ nei settori di 1° anello rosso laterale e 1° anello verde - solo se accompagnati da un adulto che compra a tariffa piena nello stesso settore.

Anche Casa Milan, da sempre meta di visita nel match-day prima della pandemia, è pronta ad accogliere in sicurezza i tifosi, con promozioni e iniziative speciali dedicate. A partire dal Museo Mondo Milan: un viaggio esperienziale unico nella leggendaria storia del Club, un percorso interattivo tra rari cimeli e moderne tecnologie, per tutti i tifosi rossoneri e gli appassionati sportivi nel mondo.

Il Museo è inserito nel moderno headquarter del Club che ospita il Milan Store, dove sarà possibile acquistare tutti i prodotti ufficiali e le nuove collezioni 21/22 AC Milan, e Casa Milan Bistrot, il progetto all’insegna del gusto e del benessere nato in collaborazione con il partner Segafredo Zanetti. Promozioni e iniziative attive: per coloro che acquistano un biglietto per le partite casalinghe del Milan, l’ingresso del Museo sarà scontato (10 euro anziché 15), il lunch al Bistrot proposto al prezzo speciale di 12€, e per chi acquista una maglia allo store la mascherina è in omaggio.