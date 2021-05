Il Milan si rinnova a destra: Maldini a caccia di un ala e di un terzino

Le novità di mercato che coinvolgono il Milan, seppur ancora impegnato fortemente sul campo nel tentativo di raggiungere la Champions League.

MILANO - Uno dei principali obiettivi del Milan in vista della prossima stagione, sarà quello di migliorare la corsia destra. Trovare un sostituto di Davide Calabria, che resta il titolare dei rossoneri, poiché Diogo Dalot non sarà confermato e tornerà allo United dopo l’anno di prestito. Troppi infatti i 20 milioni che al momento chiede il Manchester United per il suo riscatto. Uno dei nomi che nell'ultime ore sta acquisendo sempre più forza è quello di Danilo D’Ambrosio, dall’Inter. Il giocatore è in scadenza, ma il Mila utilizzerà il suo reparto scout per pescare qualche talento in Europa.

IL NOME CALDO DEL MOMENTO - Per rinforzare invece la fase offensiva, Maldini e soci cercano una pedina oltre a Saelemaekers. Piace Lucas Vazquez in scadenza con il Real Madrid, ma il suo ingaggio è un problema. I rossoneri sarebbero però riusciti quantomeno a pareggiare l'offerta del Real, sui 5 milioni di euro a stagione. Il Milan resta dunque una soluzione valida se lo spagnolo non dovesse rinnovare con i blancos.

IL RUOLO RUOLO DI LUCAS VAZQUEZ - Nato attaccante esterno, a destra, con il passare del tempo, e visto che non fornisce un grandissimo apporto in zona-gol, Lucas Vázquez ha arretrato la sua posizione in campo. Adesso si trova a suo agio sulla linea dei centrocampisti. In tantissime occasioni, però, l'attuale tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, lo ha arretrato sulla linea dei difensori, facendolo giocare terzino destro in una retroguardia a quattro. Ottenendo dal duttile Lucas Vázquez ottimi risultati.

DATI E STATISTICHE - In carriera, finora, Lucas Vázquez ha disputato in totale 371 gare tra Liga, Segunda División, Segunda División B, Copa del Rey, Champions League, finali di Supercoppa nazionale ed Europea, nonché finali di Mondiale per Club. Al suo attivo 45 reti. In riferimento alla stagione in corso, la 2020-2021, Lucas Vázquez ha segnato 2 gol e fornito 8 assist in 34 gare disputate in tutte le competizioni.