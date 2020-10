Il Milan sfida il Celtic: Ajer osservato speciale

MILANO – Il Milan esordierà questa sera in Europa League contro il Celtic. In Scozia i rossoneri vogliono la vittoria ma la dirigenza avrà l’occasione di seguire Ajer. Il 22enne centrale norvegese è stato seguito in estate proprio dal club di via Aldo Rossi che, però, alla fine non hanno affondato il colpo. Durante la finestra dei trasferimenti invernale, però, il Milan dovrà regalare a Stefano Pioli un nuovo difensore senza spendere troppo: il Celtic, al momento, continua però a chiedere 20 milioni.