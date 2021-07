Il Milan prosegue sulla linea verde: nel mirino un altro 2003

Dopo le trattative per Kaio Jorge, la dirigenza rossonera sembra pronta ad affondare il colpo per un altro giovane prospetto

Redazione Il Milanista

Maldini e Massara continuano a lavorare al Milan del presente, senza però perdere di vista quello futuro. Se per prima cosa, i diavoli vogliono continuare ad essere competitivi in campionato ed in Europa; allo stesso vogliono iniziare a porre le basi per un progetto a lungo termine, che tra qualche anno gli regali una squadra giovane, pronta e grintosa.

Forte di un settore scouting profondamente rivisitato e valorizzato con l'avvento del fondo Elliott e di Ivan Moncada; il club rossonero sta lavorando su tantissimi fronti per anticipare le mosse delle concorrenti e assicurarsi senza problemi alcuni dei migliori prospetti in giro per l'Europa.

Tante mosse per arricchire da subito la formazione Primavera, che sarà impegnata nella Uefa Youth League nel corso della prossima stagione; ma sono anche trattative, che celano anche il bisogno di realizzare qualcosa di più grande per un futuro prossimo.

Milan a caccia di giovani

E dopo Kaio Jorge, i rossoneri sembrano pronti per affondare il colpo per un altro giovanissimo. Infatti, c'è un forte interesse per il centrocampista classe 2003 Warren Bondo, di proprietà del Nancy. Dopo il blitz dei suoi agenti della scorsa settimana; oggi, il Milan ha avanzato la prima proposta ufficiale al club francese, mettendo sul piatto 700.000 euro più bonus legati alle presenze per avvicinare la richiesta di partenza di 2 milioni.

Maldini e Massara sono determinati a chiudere l'operazione il più in fretta possibile, forti del gradimento totale del ragazzo e del suo entourage. Il dinamico duo si sarebbe già portato avanti, tanto da trovare un'intesa di massima con il calciatore per un contratto triennale con opzione per altre due stagioni.

Il colpo però può attendere, perché i dirigenti del Milan sono disposti ad attendere eventualmente fino al prossimo gennaio, quando si entrerà negli ultimi 6 mesi di contratto di Bondo col Nancy. Comunque, i rossoneri confidano di giungere ad un accordo già nei prossimi giorni.