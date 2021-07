Il Milan non cambia posizione su Vlasic. Ecco le ultime

Il Milan ha offerto al CSKA Mosca un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma il club russo chiede almeno l'obbligo di riscatto

Nonostante i 60 milioni di euro spesi, il mercato del Milan non è ancora chiuso. All'appello manca ancora, infatti, un trequartista per sostituire Hakan Calhanoglu. E non è escluso che la dirigenza non possa portare a termine altre trattative come ad esempio un centrocampista (molto dipendere dalle scelte societarie su Pobega) e magari un giovane attaccante (Kaio Jorge) che possa imparare da Zlatan Ibrahimoviv e dal neo acquisto Olivier Giroud.