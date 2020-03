Il Milan insiste per Zaracho: si mantengono i contatti per l’assalto estivo

MILANO – Il Milan continua a seguire con grande attenzione Matias Zaracho, talentuoso centrocampista di proprietà del Racing Club di Avellaneda ed ex partner dell’ormai talento esploso nerazzurro, Lautaro Martinez. In questa stagione ha giocato sin qui 17 partite in Superliga (prima divisione Argentina): segnato 4 gol e 1 assist. Nella scorsa stagione invece, 2018/2019, ha giocato 28 partite tra tutte le competizioni: 3 gol e 3 assist all’attivo, tutti realizzati in campionato. La clausola rescissoria è abbordabile: 22 milioni; il Milan ci medita su per l’estate.