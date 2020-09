Il Milan fa 13! Non succedeva dal 2013

MILANO – E’ dei rossoneri la striscia in corso di partite senza sconfitte. Il Milan di Stefano Pioli è imbattuto, in campionato, da ben 13 partite grazie a 10 vittorie e 3 pareggi. Il club meneghino non infila un tal filotto dal lontano 2013, quando arrivarono a 14 partite da imbattuti.