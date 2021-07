Il Milan è pronto alla sfida con la Lazio per Julian Brandt

Nelle ultime ore il Milan sta valutando di ingaggiare Julian Brandt e per farlo la società rossonera è pronta a calare l'asso.

PERCHÉ BRANDT PIACE - Julian Brandt piace molto al management rossonero anche per le sue capacità di poter giocare sia da trequartista, ma anche da esterno. Il tedesco ha un contratto con il Borussia Dortmund fino al 2024, club che non lo considera più elemento fondamentale. Nell'ultima stagione, infatti, l'ex Bayer Leverkusen è sceso in campo da titolare appena 17 volte in Bundesliga e 2 in Champions League. Senza dimenticare che la società giallonera ha adocchiato, nelle ultime ore, un rossonero: Rafael Leao, per il quale l'agente Jorge Mendes sta cercando nuove destinazioni.