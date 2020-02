Il coronavirus non blocca la Serie A: tutti gli aggiornamenti

Serie A, diverse fare a porte chiuse

MILANO – (fonte: gazzetta.it) “Abbiamo deciso di vietare le manifestazioni sportive, oltre che in Lombardia, Veneto e Piemonte, anche in Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna. Il divieto vale fino a domenica prossima, 1 marzo”. Lo ha dichiarato al Tg2 il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, con una specifica importante: “Venendo incontro alle richieste arrivate dal mondo dello sport e fermo restando il divieto di manifestazioni sportive a porte aperte per sei regioni del Nord Italia, abbiamo comunque acconsentito allo svolgimento di gare a porte chiuse”.

Quali partite di Serie A a porte chiuse Nella 26esima giornata verranno disputate senza tifosi, le seguenti partite: sab 29 FEB ore 18:00

Udinese-Fiorentina

dom 1 MAR ore 12:30

Milan-Genoa

dom 1 MAR ore 15:00

Sassuolo-Brescia

dom 1 MAR ore 15:00

Parma-Spal

dom 1 MAR ore 20:45

Juventus-Inter

Verso le porte chiuse anche Sampdoria-Verona, che è in programma lunedì 2 marzo (20.45), quando il decreto sarà esaurito. Quali partite di Serie A si dovrebbero disputare regolarmente a porte aperte sab 29 FEB ore 15:00

Lazio-Bologna

sab 29 FEB ore 20:45

Napoli-Torino

dom 1 MAR ore 15:00

Lecce-Atalanta

dom 1 MAR ore 18:00

Cagliari-Roma.