Il Chelsea saluta Tomori. Lampard: “Diventerà un top player”

MILANO – Alla fine il Milan ha preso un difensore dal Chelsea. Nell’ultima ora il club di via Aldo Rossi ha ingaggiato Fikayo Tomori, un colpo un po’ a sorpresa considerando che nella scorsa finestra di mercato Maldini e Massara avevano trattato l’ex giallorosso Antonio Rudiger. Tanto che il difensore tedesco si era affidato al suo ex capitano Francesco Totti per aiutarlo a trovare un accordo con la squadra meneghina.

IL COMUNICATO – Il Milan con una nota comparsa pubblicata sul proprio sito internet, acmilan.com, ha ufficializzato l’ingaggio del ragazzo classe ’97: “AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva le prestazioni sportive del calciatore Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori dal Chelsea FC. Il difensore si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2021. Nato a Calgary (Canada) il 19 dicembre 1997, Tomori cresce nel settore giovanile del Chelsea con cui esordisce in Premier League nel 2016. Tra il gennaio 2017 e il giugno 2019 veste le maglie di Brighton (10 presenze), Hull City (26 presenze) e Derby County (55 presenze e 2 gol) prima di fare rientro ai Blues con cui colleziona in totale 27 presenze e 2 reti. Nato in terra canadese e naturalizzato inglese, disputa 3 gare con la Nazionale U20 del Canada prima di scegliere di rappresentare l’Inghilterra con cui vince il Mondiale U20, debuttando in Nazionale maggiore nel novembre 2019. Il difensore indosserà la maglia numero 23″.

IL CHELSEA E FRANK LAMPARD – Il club di Roman Abramovich, tramite un post sul proprio profilo Twitter ha mandato un messaggio a Tomori: “Buona fortuna in Italia“. Sul Fikayo è intervenuto, durante la conferenza stampa pre FA Cup contro il Luton, anche l’allenatore del Chelsea Frank Lampard che si è espresso così: “Posso dire che Fikayo è davvero un buon giocatore e il suo percorso è stato ottimo. Che sia in prestito o meno diventerà un top player“. Ecco il post del club inglese:

