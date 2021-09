Il bilancio del mercato: oltre 75 milioni investiti, ma occhio alle cessioni…

Il bilancio del mercato rossonero. Tanti milioni investiti per 11 acquisti sul mercato.

La campagna acquisti estiva dei rossoneri ha portato ben undici nuovi innesti per Pioli, anche se dal conto va tolto il giovane Yacine Adli che resterà un anno in prestito al Bordeaux. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, grazie a questo mercato estivo, nel quale il Diavolo ha investito oltre 75milioni di euro (esclusi gli eventuali riscatti di gente come Diaz o Bakayoko, altrimenti si arriverebbe a quota 120milioni), il tecnico rossonero avrà a disposizione un ottimo mix di giovani e di giocatori di esperienza. C'è poi ZlatanIbrahimovic che non è un nuovo acquisto, ma il suo ritorno in campo dopo l'infortunio al ginocchio sarà fondamentale per il Milan. Certo, Giroud ha già dato prova di saperlo ben sostituire, ma avere a disposizione uno come lo svedese può fare solo che bene a Stefano Pioli.