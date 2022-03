Il 15 aprile c’è il Genoa: ecco come acquistare i biglietti

Il Milan ha annunciato sul proprio sito internet l'inizio della vendita dei biglietti per il match del 15 aprile contro il Genoa

Con una nota sul proprio sito internet, acmilan.com, il Milan ha annunciato l'inizio della vendita dei biglietti per il match contro il Genoa del 15 aprile. Ecco come acquistare i tagliandi.

Dopo la vittoria per 3-0 nella sfida di andata a Marassi, firmata da una punizione di Ibrahimović e da una doppietta di Messias, il Milan ospiterà il Genoa il prossimo 15 aprile alle 21.00 nella gara valevole per la 33ª giornata di Serie A. Anche nella scorsa stagione le due formazioni si sono affrontate a San Siro nel mese di aprile e i rossoneri hanno avuto la meglio per 2-1 grazie ad una rete di Rebić e ad un autogol genoano, intervallati dal momentaneo pareggio di Destro.

Il costo dei biglietti per Milan-Genoa parte da 5€ nella fase dedicata ad abbonati e CRN e da 9€ in vendita libera. Gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale a partire da 5€ in settori dedicati se accompagnati da un adulto e, per gli Over 60, prezzi scontati a partire da 9€.