Ielpo: “Pochi posti per squadre al top. Quanto è dura la Serie A”

In vista dell’importante match di domenica pomeriggio fra il Milan e la Lazio, la redazione di Milannews.it, ha raggiunto telefonicamente l’ex portiere di entrambe le squadre, Mario Ielpo. Queste sono state alcune delle sue dichiarazionni:...

SUGLI OBIETTIVI ROSSONERI IN QUESTA STAGIONE - “L’obiettivo del Milan non cambierà in base a questa partita, resta sempre quello di arrivare fra le prime quattro, cioè qualificarsi in Champions League. Altro non si può chiedere a questa squadra, anzi, non si ha nemmeno la certezza che si arrivi all’obiettivo. A fine campionato avremo 2 o 3 squadre che saranno scontente perché i posti sono pochi rispetto alle 6-7 squadre pretendenti. L’obiettivo del Milan è quello di essere stabilmente una delle pretendenti alla qualificazione in Champions League, poi non tutti gli anni ti può andare bene, vedi il Napoli l’anno scorso che è stato beffato all’ultima partita”.