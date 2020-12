MILANO – L’ex giocatore del Milan Mario Ielpo è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati. Ecco cosa ha detto su Zlatan Ibrahimovic: “Il merito più grande di Ibrahimovic non è il suo apporto in campo, che è comunque importante, ma il salto di mentalità che ha fatto fare alla squadra e anche alla società“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<