MILANO – “Il Milan ha alcuni giocatori che, seppur giovanissimi, sono dei veterani a tutti gli effetti. Penso a Gigio Donnarumma e Theo Hernandez ma anche ragazzi non più giovanissimi come Alessio Romagnoli che ormai ne hanno viste di tutti i colori”. Così Mario Ielpo ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<