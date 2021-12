Licari: “Se il campionato si deciderà per un punto, il goal di Ibra è decisivo”

Fabio Licari all'interno della Gazzetta dello Sport ha parlato della partita dei rossoneri contro l'udinese e del goal di Zlatan.

All'interno della Gazzetta dello Sport , Fabio Licari ha spiegato cosi il pareggio fra Udinese e Milan."Se questo campionato si deciderà sul punto in più o in meno, il gol di Ibra nel recupero di Udinese-Milan avrà un valore inestimabile. Con la gentile complicità di Wallace, Perez e Nuyntink i rossoneri si sono scrollati di dosso il fantasma della seconda sconfitta in settimana, ma non quello del sorpasso. Perché oggi l’Inter trova il Cagliari e può andare in testa per la prima volta in stagione, con buone probabilità di restarci almeno un’altra giornata: la settimana prossima i nerozzurri se la vedono infatti con una Salernitana apparentemente arresa, come si è visto anche ieri contro la Fiorentina… Invece il Milan ospiterà il Napoli in un potenziale derby per il secondo posto: oggi Spalletti può conquistare tre punti contro l’Empoli e raggiungere Pioli a quota 39".