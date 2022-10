Ibrahimovic: “La Francia ha bisogno di me, io non ho bisogno di loro”

Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di sè, nonostante sia fuori dal campo da diverso tempo. Il calciatore del Milan che sta recuperando dal brutto infortunio della scorsa stagione, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Canal Plus.

Nelle pillole uscite, lo svedese ha parlato del calcio francese: "Da quando ho lasciato la Francia, tutto il livello si è abbassato. Non c'è nulla di cui parlare. La Francia ha bisogno di me, io non ho bisogno della Francia. Anche se ci sono giocatori del livello di Mbappé, Neymar e Messi non ti aiuta. Questo perché non hai Dio".