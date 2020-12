Ibrahimovic sui social: “Contro ogni probabilità”

MILANO – Questo il post che ha pubblicato su Instagram l’attaccante rossonero, Zlatan Ibrahimovic, in cui ha ripreso un video di molti anni fa nel quale si parla di lui. “Non è ancora una star”, “Si parla di lui come il nuovo Maradona”, sono alcune delle parole che si sentono. Si tratta probabilmente di un estratto dalla famosa autobiografia di Ibrahimovic, prossima a finire nelle sale cinematografiche. La pellicola arriverà al cinema il prossimo anno: racconterà l’infanzia e l’esplosione da idolo. Ad interpretare Ibrahimovic sarà Granit Rushiti, 20enne attaccante svedese, che fornirà la sua versione del connazionale nel periodo tra i 17 e i 23 anni. Dagli 11 ai 13 sarà invece sullo schermo il giovanissimo Dominic Bajraktari Andersson. Ecco il video in questione:

