Ibrahimovic a Sky – “Mi diverto tanto. ma senza un trofeo. Ora tocca a me rinnovare”

Ecco le parole di Zlatan Ibrahimovic al termine della vittoria sul Genoa

Sulle due sconfitte - "Nelle ultime due partite abbiamo fatto errori che ci sono costati il risultato, non sono stati bravi gli avversari ma abbiamo sbagliato noi. Il campionato è ancora lungo, oggi abbiamo vinto e si ritorna in alto"

Sui tifosi che sognano lo scudetto - "Sono felice per i tifosi, per tanti anni non hanno goduto come stanno godendo adesso. Spero che possiamo ridare quella felicità ai tifosi ma finchè non vinci un trofeo non abbiamo fatto niente"