Ibrahimovic sempre più eterno. Ora il rinnovo sembra più vicino

L’attaccante continua a stupire, nonostante le 40 primavere sulle spalle. Il Milan sta pensando di rinnovargli il contratto.

Quella di ieri mattina non è stata solo una grande vittoria per il Milan . I rossoneri hanno rafforzato il secondo posto, mantenendosi a -1 dalla vetta. La gara di ieri ha messo ancora una volta in mostra quanto sia indispensabile Ibrahimovic per la formazione di Pioli . L’attaccante fa ancora la differenza, nonostante le 40 primavere sulle spalle.

Grazie alla rete di ieri messa a segno contro il Venezia -arrivata dopo soli 2 minuti di gioco- Ibrahimovic ha raggiunto l’ennesimo record. Lo svedese ha segnato infatti all’80esima squadra dei cinque principali tornei europei . Dal 2000 in poi solo Cristiano Ronaldo è riuscito a raggiungere questo traguardo. Dal 1999 Ibrahimovic ha messo la firma in gare ufficiali nei massimi tornei, per ben 23 anni solari consecutivi. Prima di lui in Italia c’era riuscito solo Francesco Totti , in gol dal 1994 al 2016. In Inghilterra invece il record è di Ryan Giggs , che con il Manchester United ha segnato dal maggio 1991 fino al 2013.

Ibra vuole battere tutti i record. Il prossimo obiettivo è continuare a giocare ancora per un anno con i rossoneri. Il contratto dell’attaccante è in scadenza nell’estate 2022, ma la dirigenza è già pronta a prolungarlo di un’altra stagione. Sia il club meneghino sia il numero 11 aspettavano ulteriori conferme dal campo, prima di procedere in questa direzione. Non c’è motivo però per non continuare ancora insieme: Ibra risulta ancora decisivo sul rettangolo verde e -in più- può dare consigli utili a tutti i compagni. Dal suo ritorno in maglia rossonera, Ibra ha messo a segno 22 reti in 25 trasferte di Serie A. Zlatan può posticipare il tanto temuto ritiro, per la gioia del Milan e dei suoi tifosi. Ci sarà ancora un’altra stagione per esultare ai suoi gol.