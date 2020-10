Ibrahimovic: “Scudetto? Milan, se ci credi puoi fare tutto…”

MILANO -dopo la tanto sperata e tanto attesa vittoria nel derby della madonnina, il mattatore della serata, zlatan Ibrahimovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di sky sport. Lo svedese in particolar modo ha elogiato la squadra e il suo modo di comportarsi in campo, lanciando anche un particolare quanto insperato fino a qualche settimana fa, obiettivo:

“Stiamo pensando una partita alla volta, ogni partita è come una finale. Quando sono arrivato l’obiettivo era l’Europa e ci siamo arrivati. Obiettivo per il club è arrivare ancora in Europa, i miei obiettivi personali sono differenti ma li tengo per me (ride, ndr). Scudetto? Secondo me c’è possibilità sicuro, uno che crede può fare tutto. Noi ci crediamo, poi alla fine vedremo come andrà. È ancora lungo”.