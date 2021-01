Ibrahimovic: “Riscattare subito sconfitta. C’è gente con poca esperienza…”

MILANO – Milan e Atalanta si sfidano nell’anticipo della 19esima giornata di Serie A. Il Milan è reduce da due vittorie consecutiva dopo il ko interno con la Juventus. L’Atalanta è invece sesta in classifica col migliore attacco del campionato, ma in leggera flessione dopo i due pareggi ottenuti con Genoa e Udinese. Queste le parole rilasciate nel post-partita da Ibrahimovic: Oggi ci sono mancate tante cose. Non era la nostra giornata. Ma non voglio avere scuse per questa sconfitta. Ora però è importante recuperare e rimediare a questa sconfitta già dalla prossima partita. Siamo un pò fragili per il fatto che quando manca qualcuno, entrano compagni che non hanno grande esperienza. Siamo però primi e lo siamo per un motivo. Del titolo di campione d’inverno ad ogni modo, non mi importa nulla. Su Ilicic? Gli abbiamo lasciato troppo spazio e tempi di gioco. Così è in fondo anche facile. Poteva farci più gol ed è stato troppo gentile contro di noi. Ci è mancato il pressing e l’aggressività. Così facendo diciamo ai nostri avversari che hanno campo libero. Al contrario invece, gli facciamo paura. Questo è comunque un periodo difficile, con tante partite. Importante quindi stare bene fisicamente e proseguire con il nostro ritmo. Nel primo tempo ero troppo spesso solo. Prendevo palla ma non avevo nessuno vicino. E questo non va bene. Su Mandzukic? Non parla quasi mai. Gli ho detto benvenuto in slavo, ma non ha avuto grandi reazioni. Lui è sempre serio e concentrato e vuole il suo spazio. Il Mister gli ha chiesto se volesse dire qualcosa alla squadra, ma lui ha detto di no.

