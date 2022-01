Ibrahimovic riflette sul futuro. Ultimo derby per l’attaccante rossonero?

Quello di sabato pomeriggio può essere l’ultimo derby disputato in carriera da Ibrahimovic. Il Milan pensa già al sostituto.

Sabato pomeriggio alle 18:00 è in programma il derby di Milano, match valido per la 24esima giornata di Serie A. La stracittadina è l’evento più atteso della settimana, dagli appassionati di calcio e non solo. Questo derby infatti potrebbe essere l’ultimo disputato in carriera da Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante non è ancora certo della maglia da titolare, perché deve recuperare da un’infiammazione al tendine. In questi giorni ha svolto terapie e allenamenti personalizzati, ma la speranza è di essere disponibile per il big match. Zlatan vuole vivere nuovamente l’adrenalina che solo un derby sa dare, questa volta forse per l’ultima volta.